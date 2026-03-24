Amanda Forsythe ad Ancona la vincitrice del Grammy Award 2026 in città L' incontro con sindaco e vertici di Marche Teatro
Ancona ha incontrato questa mattina la soprano statunitense Amanda Forsythe, vincitrice del Grammy Award 2026, in visita per motivi privati. L'artista è stata ricevuta dal sindaco e dai rappresentanti di Marche Teatro. L'incontro si è svolto in città senza ulteriori dettagli pubblicati.
Ancona ha accolto questa mattina la soprano statunitense Amanda Forsythe, vincitrice del Grammy Award 2026, in città per motivi privati. L’artista, insieme con il musicista Cristiano Contadin, ha incontrato in Comune il Sindaco Daniele Silvetti, l’Assessore alla Cultura Marta Paraventi, il. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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