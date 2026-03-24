Amanda Forsythe ad Ancona la vincitrice del Grammy Award 2026 in città L' incontro con sindaco e vertici di Marche Teatro

Ancona ha incontrato questa mattina la soprano statunitense Amanda Forsythe, vincitrice del Grammy Award 2026, in visita per motivi privati. L'artista è stata ricevuta dal sindaco e dai rappresentanti di Marche Teatro. L'incontro si è svolto in città senza ulteriori dettagli pubblicati.