«Bisognerebbe inventarsi un altro dopoguerra senza passare per la guerra. Per ripartire non dalle macerie e dalla morte, ma direttamente dalla voglia di una nuova vita» Uno degli argomenti più forti di quelli che, come me, hanno votato No, diceva più o meno così: la Costituzione è stata pensata, discussa e scritta da una élite politica di primo livello, Parri, De Gasperi, Pertini, Calamandrei, Valiani, Iotti, Nenni, Terracini, Saragat, Togliatti, la classe dirigente antifascista quasi al completo, molti rientrati da poco dall’esilio o dal confino, usciti dalle galere o dalla clandestinità. I nomi che ho citato sono nei libri di storia; con qualche retorica e con molto fondamento sono considerati Padri della Repubblica (le Madri erano pochine: 21 su 556). 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Altri tempi

Articoli correlati

Leggi anche: "Malaisi era un uomo d’altri tempi"

Mercatino dell'antiquariato "Cose d'altri tempi"Ogni ultima domenica del mese il cuore pulsante della cittadina veneta si trasforma in un palcoscenico vivace e suggestivo: torna infatti il...

Altri tempi

Aggiornamenti e notizie su Altri tempi

Discussioni sull' argomento L’addio a Andrea Pestarini, marinaio d’altri tempi - Saily; Bari, calcoli e realismo: la testa l’arma in più. A 43 punti potrebbe esserci la permanenza diretta; Fratelli d'Italia contro le scuole che dimenticano le foibe. Quando i programmi erano legge, il 21 aprile e il 5 maggio erano un obbligo. Ma erano altri tempi; Come evitare le riunioni inutili.

Dialoghi/evergreen che si perdono nella notte dei tempi. #oldbutgold facebook

Massimo Mauro: il Como senza italiani e il rigorino alla Juve come ai miei tempi x.com