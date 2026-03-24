Altre dimissioni Governo Meloni nel caos | lei è la prossima

La giornata si apre con segnali di tensione all’interno del governo, con alcune fonti che riferiscono di dimissioni imminenti e un clima di incertezza che si fa più palpabile. Le attività si svolgono tra incontri urgenti e dialoghi serrati, mentre le porte degli uffici si chiudono e i collaboratori mostrano segnali di disagio. La situazione rimane fluida e in evoluzione, senza comunicazioni ufficiali da parte delle istituzioni coinvolte.

È una di quelle giornate che iniziano con frasi misurate e finiscono con porte che si chiudono, telefonate che si accorciano e facce tese nei corridoi. Qualcosa, a un certo punto, scatta. E quando scatta, a Palazzo Chigi cambia l’aria: più fredda, più netta, più definitiva. Nel giro di poche ore il governo decide di accelerare e di non lasciare che la tensione si trascini, giorno dopo giorno, come una crepa che si allarga. Dopo le dichiarazioni del mattino, dove già aleggiava la parola più pesante di tutte, responsabilità politica, in serata arriva il passaggio che nessuno può ignorare. La serata della svolta: convocazione e decisioni. Succede tutto in rapida sequenza: convocazione a Palazzo Chigi, confronto diretto e poi l’uscita di scena di due figure centrali. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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