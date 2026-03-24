Alta tensione ai playoff mondiali tra Galles e Bosnia volano pesanti accuse di boicottaggio

Tra Galles e Bosnia è già iniziata la sfida playoff fuori dal campo. Al centro della contesa, Benjamin Tahirovic, giocatore bosniaco tenuto in panchina dal tecnico gallese del Brondby per mandarlo fuori forma: "Gli ha detto che tutto sarebbe tornato alla normalità dopo la pausa.". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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