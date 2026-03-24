Almanacco | Martedì 24 Marzo | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Volo Germanwings 9525: il copilota schianta volontariamente l'aereo nei pressi della località francese di Prads-Haute-Bléone: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno Martedì 24 Marzo è l'83° giorno del calendario gregoriano. Mancano 282 giorni alla fine dell'anno. 1944 - Eccidio delle Fosse Ardeatine: 335 italiani sono fucilati dalle forze di sicurezza della Germania nazista, per rappresaglia all'attentato di via Rasella del 23 marzo. 1969 – Viene lanciata la sesta sonda diretta verso Marte, nell'ambito della missione americana Mariner 7: raggiungerà il pianeta il 5 agosto dello stesso anno. 1973 – Viene pubblicato The Dark Side of the Moon, l'album più venduto dei Pink Floyd che vanta ben 723 settimane consecutive di permanenza nella top 200 USA. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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