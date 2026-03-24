Almanacco 24 marzo | Accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Dai compleanni vip alle invenzioni che hanno rivoluzionato la storia dell'umanità, arrivando fino a ricordare gli accadimenti straordinari e più curiosi. Ecco cosa è successo nel corso dei secoli oggi martedì 24 marzo, 82° giorno del calendario gregoriano. Mancano Mancano 282 giorni alla fine dell'anno. Santo del giorno: Santa Caterina. Proverbio: “Marzo non ha un di come l’altro”. 1944 - Eccidio delle Fosse Ardeatine: 335 italiani sono fucilati dalle forze di sicurezza della Germania nazista, per rappresaglia all'attentato di via Rasella del 23 marzo. 1969 – Viene lanciata la sesta sonda diretta verso Marte, nell'ambito della missione americana Mariner 7: raggiungerà il pianeta il 5 agosto dello stesso anno. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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