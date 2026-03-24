Alloggi per le forze dell' ordine Comune e sindacato Carabinieri studiano un piano casa

Questa mattina, il nuovo sindacato dei Carabinieri dell'Emilia-Romagna, rappresentato dal segretario generale e da un consulente, ha incontrato la sindaca di Lugo. L'obiettivo dell'incontro è stato analizzare le richieste del personale in servizio, con un focus specifico sugli alloggi destinati alle forze dell'ordine. Sono state discusse possibili soluzioni per un piano casa dedicato alle forze dell’ordine.

Incontro tra l'Amministrazione e il sindacato sulle difficoltà abitative del personale. La sindaca Zannoni: "Impegno concreto per trovare risposte" Questa mattina, il nuovo sindacato Carabinieri dell'Emilia-Romagna, rappresentato dal segretario generale Giovanni Morgese e dal consulente Colonnello Alessandro Bellia, ha incontrato la sindaca di Lugo Elena Zannoni per discutere le esigenze del personale in servizio, con particolare attenzione alle problematiche abitative. Durante l’incontro, il sindacato ha illustrato le principali necessità del personale, evidenziando l’importanza di strumenti come l’housing sociale e le locazioni a canone calmierato per garantire stabilità e supporto alle forze dell’ordine trasferite sul territorio. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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