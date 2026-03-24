Allegrucci in mostra a Lecce col pavone di 3 metri

Da lanazione.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

VIAREGGIO Nelle sale dell’Accademia di Belle Arti di Lecce è stata inaugurata la mostra "Puppets and Monuments. Pratiche e forme della cartapesta contemporanea", a cura dei docenti Roberto Lacarbonara e Giuseppe Donnaloia. L’esposizione comprende opere di vari artisti, tra cui il carrista Jacopo Allegrucci con un maxi pavone, ed è parte del progetto D.I.A.R.Y. – Digital and International Arts through Augmented Reality and Research for Young Students (Artists), programma di internazionalizzazione e ricerca artistica finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.La mostra "Puppets and Monuments" nasce all’interno di un ampio programma di ricerca e formazione che ha visto giovani artisti e studenti a confronto su linguaggi e forme d’impiego della cartapesta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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