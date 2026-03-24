Sono bastati i primi seggi scrutinati per capire l’aria che tirava. E il risultato finale l’ha confermato: il No alla riforma della giustizia ha vinto anche nella nostra provincia. Ma non è stata una vittoria schiacciante, netta, come avvenuto in altre zone dell’ Emilia-Romagna. A Rimini il No ha conquistato infatti il 52,26%, con 87.445 voti contro i 78.918 del Sì. Un risultato distante da quello regionale: in Emilia-Romagna il No ha trionfato con il 57,25%. E a Bologna ha ottenuto addirittura il 63,62%. Tornando in Romagna, a Ravenna il No ha prevalso col 58,27% dei voti, mentre a Forlì-Cesena ha ottenuto il 56,14%. I risultati nel Riminese dimostrano quanto la vittoria del No sia stata più risicata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alle urne passa il No con il 52,5% . La città di Rimini traina la vittoria. Ma in 14 comuni su 27 prevale il Sì

Articoli correlati

Referendum sulla giustizia: in provincia vince il No con il 52%. A Riccione e Bellaria prevale il SìUn appuntamento che ha visto, dopo diverso tempo, un incremento dell'affluenza che era stata piuttosto bassa negli ultimi appuntamenti elettorali I...

Comunali 2026, il 23 e il 24 maggio di nuovo alle urne: i 23 Comuni del Torinese dove si eleggerà il sindacoDopo il voto per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia di domenica 22 e lunedì 23 marzo un'altra tornata elettorale, però...

Tutti gli aggiornamenti su Alle urne passa il No con il 52 5 La...

Temi più discussi: Alle urne passa il No con il 52,5% . La città di Rimini traina la vittoria. Ma in 14 comuni su 27 prevale il Sì; Referendum 2026: affluenza alle urne nel Comune di Rimini. Dati ufficiali in costante aggiornamento; Referendum Costituzionale: il 22 e il 23 marzo a Rimini sono chiamati alle urne 112.776 elettori in 143 sezioni; Referendum, affluenza alta nel Riminese: vota il 64%. Picco a Coriano, dato più basso a Saludecio.

Alle urne passa il No con il 52,5% . La città di Rimini traina la vittoria. Ma in 14 comuni su 27 prevale il SìIl capoluogo decisivo per il trionfo, il No si impone nettamente anche a Cattolica e Santarcangelo. A Riccione esce sconfitto il centrosinistra: il 51,67% ha votato a favore della riforma sulla giusti ... ilrestodelcarlino.it

Referendum giustizia, affluenza in crescita: Rimini sopra il 44%Affluenza sostenuta anche in provincia di Rimini per il referendum sulla giustizia, con un netto aumento rispetto alle rilevazioni di metà giornata. Alle 19 si è recato alle urne il 43,68% degli elett ... altarimini.it

villa Rimini settembre crediti fotografici: Cristina Bonomo facebook

Espugnata Parma 70-73 Sarà ininfluente l'ultima di campionato contro Sassari di domenica #Rimini #ProvinciadiRimini #Sport x.com