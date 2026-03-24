Uno studio condotto al largo delle Bahamas ha analizzato il sangue di 85 squali, trovando sostanze come cocaina e caffeina in 28 di essi. Le analisi hanno evidenziato la presenza di droghe e farmaci in un numero considerevole di esemplari, suscitando preoccupazioni riguardo all'inquinamento marino e alla contaminazione delle acque.

L’inquinamento sta rovinando sempre più il paradiso naturale delle Bahamas e minacciando la sopravvivenza dell’ecosistema marino. Perfino dei pesci più grandi dell’area. Uno studio dell’Università Federale del Paraná, in Brasile, ha infatti segnalato la presenza di squali positivi a cocaina, caffeina e farmaci nelle acque intorno all’arcipelago caraibico. I ricercatori hanno analizzato il sangue di esemplari selvatici nei pressi di Eleuthera. Le sostanze rilevate includono anche paracetamolo e diclofenac. La scoperta dei ricercatori sui squali delle Bahamas Non solo cocaina, farmaci e sostanze nelle acque marine I possibili effetti sugli squali e l'inquinamento La scoperta dei ricercatori sui squali delle Bahamas Il report è stato pubblicato sulla rivista Environmental Pollution e ha preso in esame i parametri di 85 squali. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Alle Bahamas squali positivi a cocaina e caffeina, incredibile scoperta che lancia l'allarme sull'inquinamento

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Squali positivi a cocaina e caffeina alle Bahamas x.com

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