La Asl di Teramo ha diffuso un avviso riguardante un'onda di messaggi truffa che segnalano falsi vaccini per i figli. I messaggi invitano a chiamare numeri a pagamento, ma l’azienda sanitaria raccomanda di usare solo i canali ufficiali per le comunicazioni. L’allarme si concentra su messaggi ingannevoli che possono indurre a contatti fraudolenti.

Teramo - Messaggi ingannevoli sui vaccini dei figli spingono a contattare numeri a pagamento: l’azienda sanitaria invita alla prudenza e chiarisce modalità ufficiali di comunicazione. La Asl di Teramo lancia un avviso alla popolazione dopo numerose segnalazioni relative a una nuova truffa via sms. Diversi cittadini, infatti, stanno ricevendo messaggi provenienti da numeri con prefisso 351, nei quali si invita a contattare il numero 893 per presunte comunicazioni urgenti sullo stato vaccinale dei figli. L’azienda sanitaria sottolinea con decisione che il Servizio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica (Siesp) non utilizza numeri di cellulare per contattare gli utenti e non invia sms di questo tipo. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Allarme sms truffa, la Asl avvisa: “Non chiamate quel numero pericolo”

Articoli correlati

Allarme truffe sanitarie, la Asl di Avellino avvisa i cittadini: “Non chiamate quei numeri”Truffe e falsi sms sul Cup e sulla tessera sanitaria: la direzione generale invita a verificare solo sui canali ufficiali della Regione Campania e...

Ancora allarme truffa via Sms dall’Asl Toscana CentroFIRENZE – L’azienda Usl Toscana Centro rinnova con fermezza l’invito a prestare la massima attenzione ai messaggi Sms che riportano presunte...

Aggiornamenti e notizie su Allarme sms truffa la Asl avvisa Non...

Temi più discussi: Truffa del finto sms Asl, raffica di messaggi: allarme tra i pazienti; Truffa del pedaggio fantasma: torna l’allarme phishing; Allarme truffe telefoniche, boom chiamate in Italia. I 3 prefissi (stranieri) da evitare e cosa fare; Un sms da Nexi? E' la nuova truffa svuota-conto.

Truffa del finto sms Asl, raffica di messaggi: allarme tra i pazientiUn sms che invita a richiamare la Asl per «comunicazioni importanti» sta circolando da giorni sui telefoni di molti cittadini pescaresi, sfruttando la coincidenza con le campagne ... ilmessaggero.it

Truffa con sms. Stavolta vaccini al centro, Asl di Teramo: State attentiMessaggi da numero con prefisso 351 invitano i cittadini a contattare il numero 893… per comunicazioni urgenti sullo stato vaccinale del proprio figlio. quotidianosanita.it

Parco Libero Grassi, allarme fondi per la bonifica della storica discarica di Acqua dei Corsari a Palermo. Ritardi accumulati e un nuovo slittamento dei tempi. Emerge dalla nota con cui la Regione ha richiamato il Comune sull'intervento Servizio di Giancarlo M - facebook.com facebook

#TG2000 - Giornata mondiale della #Meteorologia. Allarme Onu: “Calore record per la Terra” #23marzo #TV2000 x.com