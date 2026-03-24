Allarme rosso per i farmaci a brevetto scaduto l’appello di Egualia

Negli ultimi giorni si sono susseguite preoccupazioni nel settore farmaceutico italiano riguardo ai farmaci senza brevetto, definiti fondamentali per la continuità delle cure di milioni di pazienti e per la sostenibilità del sistema sanitario nazionale. Un'associazione di categoria ha lanciato un appello evidenziando l’urgenza di interventi per garantire la disponibilità di questi medicinali. La questione ha attirato l’attenzione delle autorità e degli operatori del settore.

Sono giorni caldi per il pharma in Italia, ma per alcuni settori è allarme rosso. È il caso dei farmaci non coperti da brevetto, “spina dorsale della continuità terapeutica per milioni di pazienti e pilastro della sostenibilità del Servizio sanitario nazionale. Ma oggi questa infrastruttura è sotto pressione: costi in crescita, prezzi rigidi e meccanismi regolatori non più adeguati stanno comprimendo i margini fino a rendere non sostenibile la permanenza sul mercato di molti prodotti”. A dirlo è Riccardo Zagaria, presidente di Egualia (Associazione delle aziende produttrici di farmaci equivalenti, biosimilari e value added medicines). Senza... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Allarme rosso per i farmaci a brevetto scaduto, l’appello di Egualia Articoli correlati Farmaci, Collatina (Egualia): "Nelle piattaforme d’acquisto regionali non pi? gare al ribasso"“Quest'anno ? stata introdotta la possibilit?, da parte delle piattaforme d'acquisto regionale di effettuare gare non pi? al massimo ribasso ma con... Leggi anche: Farmaci: verso una nuova legislazione, il digital talk promosso da Adnkronos ed Egualia Altri aggiornamenti su Allarme rosso Temi più discussi: Furti auto, allarme rosso per i Suv: la classifica dei marchi più rubati; Furti auto, allarme rosso per i Suv; Sul gas è allarme rosso: in Qatar fino a 5 anni per riparare Ras Laffan; Crisi climatica, dal nuovo report OMM l'ennesimo allarme rosso. Furti d’auto, la classifica dei marchi più rubati: allarme rosso per i SuvIl mercato dei veicoli rubati continua a rappresentare un settore illecito in forte espansione, nonostante l’evoluzione dei sistemi di sicurezza. Secondo ... thesocialpost.it Furti auto, allarme rosso per i Suv: la classifica dei marchi più rubatiDal report della compagnia specializzata Lojack Italia emerge che la guerra contro i ladri di veicoli è sempre più complicata. Ma con i sistemi 'ibridi' di rilevamento, la capacità di recuperarli può ... corriere.it Anche se lo Stretto di Hormuz riaprisse domani, per almeno 20-30 giorni non arriverebbe nulla dalla regione. Allarme rosso soprattutto nella filiera petrolchimica: potrebbero scarseggiare prodotti chimici e carburanti - facebook.com facebook L’Inter non vince più: è allarme rosso. Chivu si sta perdendo, va davvero confermato Squadra lenta e prevedibile, giocatori involuti. Ora ci sono la Roma e lo scatenato Como. Milan e Napoli credono nella rimonta-scudetto. x.com