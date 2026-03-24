Allarme rosso per i farmaci a brevetto scaduto l’appello di Egualia  

Da lapresse.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi giorni si sono susseguite preoccupazioni nel settore farmaceutico italiano riguardo ai farmaci senza brevetto, definiti fondamentali per la continuità delle cure di milioni di pazienti e per la sostenibilità del sistema sanitario nazionale. Un'associazione di categoria ha lanciato un appello evidenziando l’urgenza di interventi per garantire la disponibilità di questi medicinali. La questione ha attirato l’attenzione delle autorità e degli operatori del settore.

Sono giorni caldi per il pharma in Italia, ma per alcuni settori è allarme rosso. È il caso dei farmaci non coperti da brevetto, “spina dorsale della continuità terapeutica per milioni di pazienti e pilastro della sostenibilità del Servizio sanitario nazionale. Ma oggi questa infrastruttura è sotto pressione: costi in crescita, prezzi rigidi e meccanismi regolatori non più adeguati stanno comprimendo i margini fino a rendere non sostenibile la permanenza sul mercato di molti prodotti”. A dirlo è  Riccardo Zagaria, presidente di Egualia (Associazione delle aziende produttrici di farmaci equivalenti, biosimilari e value added medicines). Senza... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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