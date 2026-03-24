Dopo il divieto di consumo di frutti di mare e pesce crudo, non solo a Napoli, si intensificano i controlli lungo la filiera dei molluschi bivalvi. Casi di epatite A si registrano anche a Caserta e Latina. Servizio di Lucia Ascione TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Allarme epatite A, altri casi a Caserta e Latina

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