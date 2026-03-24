Allarme bomba a Livorno borse sospette incustodite in banca BPM | intervento artificieri allerta rientrata

Allarme bomba questa mattina in una banca BPM all'angolo di piazza Attias a Livorno per alcune borse sospette. Sul posto polizia, vigili del fuoco e polizia locale: l'area è stata transennata e il traffico bloccato. Dopo l’intervento degli artificieri, è emerso che le borse erano vuote. Allarme rientrato intorno a mezzogiorno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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