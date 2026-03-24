All' amore non si resiste contaminazioni artistiche a Perugia | spunta un nuotatore nella fontana di piazza Italia

Attacchi d'arte urbana contemporanea per strada a Perugia. Una scultura è stata lasciata ieri notte in piazza Italia a Perugia. L'artista che si firma Xhoro ha posizionato, nella notte, una scultura dal titolo "All'amore non si resiste", all'interno della vasca con la statua di Arturo Checchi, “La sirena”. Due gambe che spuntano dall'acqua, come se un tuffatore, innamorato della sirena, avesse tentato di raggiungerla a nuoto. Una contaminazione tra antico e moderno, dove la plastica posa della sirena (l'artista utilizzò la moglie come modella) si fonde e si armonizza con il tuffo disperato d'amore dello spasimante nelle acque della fontana (come un novello richiamo alla leggenda di Agilla e Trasimeno o di Ero e Leandro). 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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