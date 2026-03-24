alla scoperta di winora iride pure x10

La Winora iRide Pure X10 è una bicicletta elettrica progettata per l’uso urbano, pensata per chi cerca una soluzione sportiva e leggera per muoversi in città. La bici combina un design compatto con componenti dedicati alla mobilità quotidiana. È equipaggiata con un motore elettrico e caratteristiche tecniche orientate alla praticità e alla maneggevolezza, rendendola adatta a chi desidera spostarsi rapidamente senza rinunciare allo stile.

La Winora iRide Pure X10 è la eLight commuter sportiva pensata appositamente per la città: ideale per andare al lavoro o per godersi il tempo libero con gli amici, si distingue per un design particolarmente pulito ed elegante, con passaggio dei cavi integrato e una geometria del telaio sportiva, il tutto esaltato da una nuova accattivante gamma di colori. Senza inutili complicazioni, garantisce al tempo stesso una guida confortevole e sicura. In fase di accelerazione il compatto e potente sistema motore Bosch Performance SX offre un supporto perfetto, abbinato a una batteria estraibile da 400 Wh. In salita come in discesa il cambio Shimano a 10 velocità rimane sempre fluido e versatile, e quando il fondo diventa più sconnesso la sospensione anteriore assorbe senza problemi le asperità del terreno. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

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