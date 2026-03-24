Sono aperte le iscrizioni per partecipare, domenica 29 marzo, dalle 8.30 alle 18.30, all’escursione a piedi sul tema ’Gli anfibi della Foresta della Lama’. L’iniziativa sarà condotta da Davide Prati, guida ambientale escursionistica, con la collaborazione del naturalista e divulgatore scientifico Andrea Boscherini, entrambi di San Piero in Bagno. La camminata si svolgerà all’interno della straordinaria area protetta del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, di cui fa parte anche un importante lembo del territorio comunale sud-ovest di Bagno di Romagna. "Anche per il 2026 – annuncia la guida Davide Prati – ritorna il nostro fortunato... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alla scoperta degli anfibi nel Parco

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