Alisson alla Juve è lui uno dei primi obiettivi per la porta bianconera La situazione e cosa filtra dalla Continassa

Alisson alla Juve, il brasiliano è uno dei primi obiettivi per il futuro della porta bianconera. La situazione e che cosa filtra dalla Continassa. La Juve pianifica con estrema precisione le mosse per la prossima sessione estiva. Secondo quanto riportato da Tuttosport, tra le priorità indicate da Luciano Spalletti spicca la ricerca di un titolare tra i pali capace di garantire totale sicurezza al reparto arretrato. MERCATO JUVE LIVE La dirigenza sta scandagliando il panorama europeo per individuare un profilo di spessore in grado di guidare la squadra. Il primo nome sulla lista è Alisson. Il calciatore brasiliano conosce perfettamente le dinamiche del campionato italiano e porterebbe in dote un bagaglio internazionale clamoroso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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