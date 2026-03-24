Ancona, 24 marzo 2026 – Entro il 2050, le Marche rischiano di perdere quasi 140mila abitanti. Il dato più allarmante riguarda il ricambio generazionale: i giovani sotto i 25 anni subiranno un crollo del 53%, mentre la popolazione anziana continuerà a crescere, con gli ultra 84enni in aumento del 63,6%. Una “fuga di cervelli” e una denatalità che minacciano di svuotare il territorio della sua forza vitale. La fabrianese Alice Serafini è una di loro. Restando ai dati tra il 2013 e il 2024 37.251 marchigiani hanno cancellato la residenza per andare all’estero, 9.025 sono laureati. In questo contesto, l’ Università Politecnica delle Marche si candida a ricoprire un ruolo di ‘scudo’ contro il declino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alice ritorna a Venezia, in “fuga” dalle Marche: “Una regione bellissima, non per viverci a 30 anni”

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