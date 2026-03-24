Alice D’Amato si è sottoposta a un intervento alle spalle, motivo per cui è rimasta assente dalle ultime gare, non partecipando alle tappe di Serie A che si sono disputate a Modena e Biella tra fine febbraio e inizio marzo. La Campionessa Olimpica di Parigi 2024 alla trave ha affrontato un momento molto difficile dopo il trionfo a cinque cerchi, ha faticato a ritrovarsi anche a livello psicologico e nel 2025 si è presentata in pedana poche volte, pur vincendo con la squadra agli Europei e partecipando ai Campionati Italiani Assoluti, prima della rinuncia ai Mondiali. La fuoriclasse genovese ha rivelato i motivi della sua assenza attraverso... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Alice D’Amato si opera: “Il senso di impotenza mi logorava”. Esito della risonanza e tempi di recupero

Articoli correlati

Infortunio Dybala, il fuoriclasse ex Juve si opera al ginocchio questa mattina: le sue condizioni e la speranza della Roma sui tempi di recuperodi Redazione JuventusNews24Infortunio Dybala, il fuoriclasse argentino si opera al ginocchio: ecco qual è la speranza della Roma sui tempi di...

David Neres si opera, tegola Napoli: i tempi di recuperoMazzata terrificante in casa Napoli a poche ore dalla sfida contro la Juventus: ecco le ultimissime su David Neres.

Altri aggiornamenti su Esito della

Temi più discussi: Alice D'Amato alle prese con un infortunio: Mi sono operata alla spalla; Alice D'Amato annuncia lo stop: Affronterò questo infortunio senza arrendermi come ogni altro ostacolo affrontato in passato; L' Accademia Hak Fu Jow trionfa al memorial Dario ambra: pioggia di medaglie a Capaccio Paestum.

Alice D’Amato, chi è: l’addio a casa a 12 anni e le medaglie olimpiche/ Non si può rimanere comodi a casaAlice D'Amato, chi è la campionessa olimpica che nel 2024 a Parigi ha ottenuto un oro e un argento? Gli straordinari risultati e la carriera Protagonista delle Olimpiadi di Parigi 2024, Alice D’Amato ... ilsussidiario.net

Alice D'AmatoLa genovese Alice, insieme alla sorella Asia, fuori ora per infortunio, si è trasferita a dieci anni a Brescia per allenarsi nella palestra guida della ginnastica italiana con l'idolo Vanessa Ferrari. vanityfair.it

Il procuratore e presidente del comitato “Giusto dire no” reggino commenta l’esito della consultazione: «Un passaggio di rilievo nella vita democratica». Sottolineati partecipazione, responsabilità e necessità di riforme condivise facebook

«Andremo avanti», dice Meloni La presidente del Consiglio ha pubblicato sui social un breve messaggio per commentare il risultato del referendum, parlando di rammarico per l’esito della votazione x.com