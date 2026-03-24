Alice D’Amato si opera | Il senso di impotenza mi logorava Esito della risonanza e tempi di recupero

Da oasport.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alice D’Amato si è sottoposta a un intervento alle spalle, motivo per cui è rimasta assente dalle ultime gare, non partecipando alle tappe di Serie A che si sono disputate a Modena e Biella tra fine febbraio e inizio marzo. La Campionessa Olimpica di Parigi 2024 alla trave ha affrontato un momento molto difficile dopo il trionfo a cinque cerchi, ha faticato a ritrovarsi anche a livello psicologico e nel 2025 si è presentata in pedana poche volte, pur vincendo con la squadra agli Europei e partecipando ai Campionati Italiani Assoluti, prima della rinuncia ai Mondiali. La fuoriclasse genovese ha rivelato i motivi della sua assenza attraverso... 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Alice D’Amato si opera: “Il senso di impotenza mi logorava”. Esito della risonanza e tempi di recupero

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