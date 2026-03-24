Alex Belli e Delia Duran genitori | è nato Gabriel il figlio tanto atteso

È arrivato il momento che Alex Belli e Delia Duran aspettavano da anni. Il piccolo Gabriel ha fatto il suo ingresso nel mondo, coronando una storia d’amore tormentata, pubblica e appassionante che ha tenuto col fiato sospeso milioni di italiani. Una nascita annunciata come un miracolo. La notizia è stata condivisa direttamente dalla coppia attraverso un post su Instagram: poche parole, una serie di scatti teneri e la scelta deliberata di non mostrare il viso del bambino — solo le sue manine. Un modo per proteggere fin da subito la privacy del piccolo Gabriel, nato alle 9:53 presso l’ospedale San Raffaele di Milano. Non si tratta di una notizia qualunque. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

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