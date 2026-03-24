Alessia Marcuzzi terrorizzata in aereo le urla e il panico a Scherzi a Parte | È cascato il pilota

Alessia Marcuzzi vittima di uno degli scherzi più spaventosi di Scherzi a Parte. Nella puntata del 23 marzo, la conduttrice ha rivissuto quei momenti del 1999, in cui si è trovata terrorizzata a bordo di un aereo: il pilota si era lanciato giù e lei ha preso in mano la situazione dando indicazioni a un finto assitente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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