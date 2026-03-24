Un ricordo ancora vivido, capace di provocare disagio anche a distanza di oltre venticinque anni. È quello raccontato da Alessia Marcuzzi durante una recente puntata di Scherzi a Parte, andata in onda il 23 marzo su Canale 5 e condotta da Max Giusti. La presentatrice ha ripercorso uno degli scherzi più estremi mai realizzati nella storia del programma, confessando di provare ancora oggi un forte turbamento nel rivedere quelle immagini. Leggi anche: Enrico Papi, lo storico conduttore di Sarabanda a Scherzi a Parte: la carriera e la vita privata Il racconto dello scherzo. All’epoca dei fatti, era il 1999, la conduttrice venne coinvolta con il pretesto di girare il promo televisivo di un programma inesistente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Alessia Marcuzzi terrorizzata in aereo: “È cascato il pilota”. Vittima di Scherzi a parte nel 1999

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