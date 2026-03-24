Ieri, presso l’Osteria Agnese in via De Amicis a Macerata, si è svolto un pranzo a sorpresa con la presenza di Alberto Angela, noto divulgatore scientifico, paleontologo e scrittore. L’evento è avvenuto subito dopo la realizzazione di un reportage dedicato allo Sferisterio. Il noto personaggio è stato accompagnato dai suoi collaboratori durante la visita al ristorante.

Macerata, 24 marzo 2026 – Pranzo a sorpresa all’Osteria Agnese. Ieri il noto divulgatore scientifico, paleontologo e scrittore Alberto Angela ha fatto tappa nel ristorante di via De Amicis insieme ai suoi collaboratori. “Aveva prenotato la Rai, ma pensavamo fosse per qualcosa legato a Musicultura – racconta la padrona di casa, Agnese Polverigiani -. Non potevamo immaginare di certo che sarebbe arrivato lui. Alberto Angela sta girando con la sua troupe un reportage sullo Sferisterio”. A tavola 26 persone. Il conduttore televisivo ha preso un primo e un contorno. Il gruppo aveva poco più di un’ora di tempo per mangiare e tornare alle riprese. Ma nonostante il locale fosse pieno, Agnese, il figlio Mattia Baldoni (titolare) e il resto del team sono riusciti nella missione, senza scontentare nessuno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alberto Angela all'Osteria Agnese, pranzo a sorpresa dopo il reportage sullo Sferisterio

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