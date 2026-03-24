Albergatori la sfida è riqualificare | Investire ora per rilanciare Cesenatico Ci può essere effetto Falkensteiner

“Riqualificare alberghi e strutture ricettive per rendere Cesenatico più competitiva e attrattiva”. È questo il messaggio emerso con forza dall’incontro tra il presidente di Adac Federalberghi Alfonso Maini e l’esperto Emilio Zorini, che hanno analizzato criticità, opportunità e prospettive del comparto turistico locale. “Tra i temi centrali del confronto - mette in risalto una nota - c’è stato il ruolo del Pug, il Piano urbanistico generale, che secondo Maini può rappresentare uno strumento concreto per accompagnare il rinnovamento del settore. Il presidente degli albergatori ha ribadito la volontà di collaborare con l’amministrazione comunale di Cesenatico, sottolineando come l’attuale piano non sia così rigido come spesso viene descritto. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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