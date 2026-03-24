Alanui | quando la moda nasce da una storia personale

Il marchio di moda Alanui ha origine da una storia personale e intima, che si è poi sviluppata in un’identità riconoscibile nel settore della maglieria. La sua evoluzione ha portato alla creazione di un linguaggio unico, trasformando un’esperienza individuale in un progetto di moda che va oltre il semplice abbigliamento. La narrazione della casa di moda si basa su un percorso di crescita e di definizione di uno stile distintivo.

Life&People.it Quando si parla della storia del brand moda Alanui si parte da qualcosa di intimo, per arrivare ad una visione che ha saputo trasformarsi in linguaggio; non solo un marchio di maglieria, ma un’idea di percorso. L’origine: un capo, un viaggio, una famiglia. Alanui nasce a metà degli anni Dieci dall’incontro tra due fratelli, Carlotta e Nicolò Oddi. Lei con un background nella moda editoriale, lui con una visione più imprenditoriale; due prospettive diverse che trovano un punto comune in un oggetto preciso: un cardigan vintage. Non è un dettaglio secondario, quel capo, indossato durante un viaggio, diventa ossessione visiva non per la sua unicità estetica, ma per il modo in cui accompagna chi lo indossa. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it © Lifeandpeople.it - Alanui: quando la moda nasce da una storia personale Articoli correlati Maddalena: “Caro amico nasce da una storia personale. Jovanotti? Come un sogno”Maddalena è una delle cantautrici italiane più promettenti del momento. LDA e Aka7even lanciano l’album Poesie Clandestine: quando la musica nasce da una grande amiciziaUn legame indissolubile quello di LDA e Aka7even che diventa un progetto discografico condiviso Il panorama musicale italiano si… Il panorama... Altri aggiornamenti su Alanui quando la moda nasce da una... Argomenti discussi: Casa Alanui a Milano: il nuovo quartier generale del design del marchio di lusso italiano. Casa Alanui, quartier generale del brand a Milano, è la dimostrazione che anche i nomadi mettono su casaCon Casa Alanui i fratelli Carlotta e Nicolò Oddi trasformano una villa ottocentesca in una piattaforma per future esplorazioni ... vogue.it Un cardigan inaugura la prima co-lab tra Giorgio Armani e AlanuiIl marchio italiano di knitwear entra nel guardaroba di Re Giorgio con un cardigan che si impone come uno dei capi chiave dell’AI 2026-2027 Alanui entra nel guardaroba autunno/inverno 2026-27 di ... esquire.com