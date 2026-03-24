Con la primavera la vipera si risveglia e si apre la stagione dei morsi. “Si tratta di animali a sangue freddo, che si svegliano dal letargo. Così in questo periodo iniziano i primi morsi, per arrivare a un picco tra primavera e inizio estate. Il trend inizia a calare da fine agosto e, se le temperature si abbassano gradualmente, si conclude a ottobre”. Lo spiega a LaSalute di LaPresse A ndrea Giampreti, medico tossicologo del Centro anti-veleni di Bergamo e socio della Società Italiana di Tossicologia Sitox in un focus dedicato alle insidie di questo rettile per la nostra salute. Ma di che numeri parliamo? “Indicativamente su tutto il territorio nazionale si stimano da 150 a 200 morsi l’anno. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Al via la stagione della vipera, come riconoscere il morso e intervenire

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