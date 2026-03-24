Al via Diamo voce alla sostenibilità la nuova campagna Pubblicità Progresso-ASviS

Un vero e proprio “soundcheck” della sostenibilità. Lo spot, con un’ambientazione teatrale che alterna palco e regia, adopera metafore e ironia per invitare ad approfondire i temi dello sviluppo sostenibile. 230226 In occasione di Sanremo, parte la campagna “ Diamo voce alla sostenibilità “, realizzata dall’ASviS in occasione del suo decimo anniversario, in collaborazione con Pubblicità Progresso, che vuole trattare in maniera al contempo “pop” e istituzionale i temi dello sviluppo sostenibile. Lo spot parte coerentemente da una ambientazione teatrale, i protagonisti conducono quello che all’inizio sembra un normale controllo tecnico,... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Articoli correlati

"Diamo voce agli animali e alla loro innocenza"Parlano direttamente al nostro cuore, senza mediazioni razionali, ricordandoci che spesso il sistema di relazioni nel quale ci muoviamo ogni giorno...

Leggi anche: “Come ti vorrei!“. Al via i sopralluoghi in piazza Don Minzoni: "Diamo voce al futuro"

Una selezione di notizie su Pubblicità Progresso

Argomenti discussi: La sostenibilità diventa pop: l’esperienza dell’ASviS al Festival di Sanremo.

Al via campagna Asvis-Pubblicità Progresso su 'diritto a futuro'Al via la campagna di ASviS e Fondazione Pubblicità Progresso 'Diritto al futuro', per far conoscere al grande pubblico la modifica costituzionale sulla tutela dell'ambiente nell'interesse delle ... ansa.it

Al via alla campagna sociale di Fondazione Pubblicità Progresso e Servier ItaliaLe cure sono efficaci solo quando vengono rispettate le prescrizioni del medico: questo il razionale alla base dell’impegno del Gruppo Servier in Italia che, anche quest’anno, è in prima linea per ... milanofinanza.it