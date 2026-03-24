Al Teatro Camploy arriva lo spettacolo Via Pál

Venerdì 27 marzo al Teatro Camploy di Verona andrà in scena in anteprima lo spettacolo

Bam!Bam!Teatro si sta preparando per il debutto in anteprima di Via Pál, che andrà in scena venerdì 27 marzo al Teatro Camploy, all’interno della rassegna L’Altro Teatrocity, la rassegna organizzata dal Comune di Verona per dare voce e spazio alle compagnie professioniste veronesi riunite nella rete RSVP. L’anteprima di venerdì sarà preceduta da un’ulteriore anteprima, giovedì 26 marzo, al Teatro Santa Teresa, dedicata al mondo delle scuole. Un appuntamento che conferma la vocazione della compagnia a lavorare in stretta relazione con scuole prima e le famiglie poi, promuovendo il teatro come spazio di incontro, crescita e condivisione per le giovani generazioni. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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