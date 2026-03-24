Al Teatro Bolivar, diretto da Nu’Tracks, arriva lo spettacolo “Handle with care” di Funa – Danza verticale. Torna la danza sul palco del Teatro Bolivar (Via Bartolomeo Caracciolo, 30), diretto da Nu’Tracks, con lo spettacolo “Handle with care” di Funa – Danza verticale, in scena sabato 28 marzo alle ore 21.00. La regia è delle stesse interpreti e performer: Maria Anzivino, Ginevra Cecere, Viola Russo. Nel caos di una realtà frammentaria, priva di logica temporale e consequenziale, tre corpi femminili emergono e scompaiono, trasformandosi e confondendosi continuamente tra loro. Sono corpi animaleschi, disturbanti e vulnerabili, calati in situazioni apparentemente normali che degenerano irreversibilmente, lasciando spazio a una sensazione di spaesamento, solitudine e grottesca instabilità. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Al Teatro Bolivar arriva la danza di Funa con “Handle with care”

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