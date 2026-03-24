Al Sociale di Como il teatro di Niccolò e Lorenzo è un orgasmo sulla fine del sesso

Torna di nuovo nella programmazione del Teatro Sociale di Como, la giovane coppia di attori pluripremiati Niccolò Fettarappa e Lorenzo Guerrieri, amatissima dal pubblico del Sociale dopo i successi di Apocalisse tascabile e La Sparanoia, Compagnia residente emergente per le stagioni TSC 2023-2026. Martedì 31 marzo 2026, alle ore 20.30, sarà in scena con il nuovo spettacolo Orgasmo. Prosa dispiaciuta sulla fine del sesso, testo finalista al Premio Pier Vittorio Tondelli Riccione Teatro 2023. Secondo l’agenda dell’Unione Europea entro il 2030 avrà luogo l’ultimo orgasmo sulla terra. Da questa nota l’attore, regista e autore Niccolò Fettarappa costruisce la sua nuova creazione e si interroga su questo «annientamento erotico dell’individuo», che sembra essere ormai sostituito da un altro piacere: la produttività lavorativa. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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