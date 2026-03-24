ANCONA Spazzato via ogni pronostico. Al referendum sulla riforma della giustizia che, tra le altre cose, prevedeva la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, il No si è imposto sul Sì. La prima conseguenza è che la Costituzione non verrà modificata. La seconda, più politica, è che il centrodestra incassa una sconfitta dolente dopo una lunga serie di vittorie inanellate negli ultimi anni ad ogni livello. Le Marche, sopra la media nazionale in termini di affluenza (63,77% contro il 58,93%), registrano invece un perfetto allineamento con il dato italiano nel merito del voto: 46,26% per il Sì (339.091 votanti) e 53,74% per il No (393. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Al referendum dei record pure le Marche votano No. Il centrodestra minimizza: «Non è un risultato politico». La sinistra esulta: «È cambiata l?aria»

Articoli correlati

Leggi anche: Referendum, s'impone il No. Le reazioni. Bignami: «Speravo in un risultato diverso. Caso Delmastro? Faremo valutazioni». Ricci: «Sconfitta storica per la Meloni, è cambiata l'aria»

Leggi anche: Referendum, scatto del no. Le prime reazioni. Bignami: «Speravo in un risultato diverso. Caso Delmastro? Faremo valutazioni». Ricci: «Sconfitta storica per la Meloni, è cambiata l'aria»

Referendum giustizia: perché voto NO (e cosa rischia l’antimafia)

Una raccolta di contenuti su Al referendum dei record pure le Marche...

Temi più discussi: Giustizia, nelle Marche affluenza al 49%: un referendum da record; Referendum, la geografia del voto: le grandi città del Sud e del Nord dicono No, il sì si afferma solo in Veneto, Lombardia e Friuli; Onda referendum, boom di votanti in provincia di Cuneo e nel capoluogo. Superata la media nazionale; Referendum, nelle Marche prevale il No con il 53,74% dei voti contro il 46,26%.

Referendum giustizia, nelle Marche affluenza oltre il 63%: cinque punti sopra media nazionaleIl dato nazionale (ancora parziale) supera il 58%. Aspettando l'esito del referendum, l'affluenza è stata da record nelle Marche: quarta regione d'Italia per percentuale di votanti. Ancona la provinci ... rainews.it

Referendum giustizia, affluenza record nelle Marche: oltre il 63%Ancona la provincia marchigiana in cui si è votato di più. Il No in vantaggio In attesa dei risultati definitivi del referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo, nelle Marche si registra un’affluenza ... youtvrs.it

Referendum sulla giustizia, anche nelle Marche riforma bocciata. Domani focus su Buongiorno Regione con servizi e commenti, dalle 7.30 su Rai Tre. L'analisi del voto territoriale evidenzia che il no è prevalso in tre province su cinque. Fermo e Macerata inve facebook

Pd Marche 'il No successo democrazia, difesa indipendenza magistrati e Costituzione'. Bomprezzi, "nella regione condizioni per alternativa politica di centrosinistra" #ANSA x.com