Alla vigilia della diretta e con Lucia al televoto, scatta un bacio inatteso con Renato. Dopo giorni di distanza, il riavvicinamento improvviso fa discutere: sentimento reale o strategia per restare in gioco? Creare la coppia è da sempre uno dei modi più rapidi per andare avanti al Grande Fratello. E l'obiettivo sembra ormai piuttosto chiaro anche a Lucia Ilardo e Renato Biancardi, due concorrenti decisamente meno in vista di questa ottava edizione Vip del reality. I due, guarda caso, si sono improvvisamente avvicinati. fino a scambiarsi un bacio sotto le coperte durante la notte. Dalle delusioni iniziali al cambio di rotta (molto conveniente) Le ship possono essere la rovina dei reality, certo, ma spesso sono anche la salvezza di chi arranca nelle parti basse delle preferenze del pubblico. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Al GFVip 8 scatta il bacio tra Lucia e Renato: amore improvviso o strategia?

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