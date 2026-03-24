Al #FORUMAutoMotive il nodo Europa-Cina e il ruolo dell’AI

Al #FORUMAutoMotive si sono affrontati temi legati allo sviluppo dell’industria automobilistica, con particolare attenzione alle tecnologie emergenti come l’intelligenza artificiale e alle relazioni tra i mercati europei e cinesi. Tra gli argomenti discussi anche le sfide legate alla sostenibilità e alle innovazioni che potrebbero cambiare il settore nei prossimi anni, in un contesto di rapidi cambiamenti globali.

(Adnkronos) – Il futuro dell’automobile tra innovazione tecnologica, intelligenza artificiale, mercati globali e sostenibilità, questi sono gli argomenti trattati all’evento “Automotive, 2026, la svolta è adesso. Non c’è più tempo!!”, promosso a Milano da #FORUMAutoMotive, il movimento di opinione fondato dal giornalista Pierluigi Bonora. Nel corso della mattinata, operatori e analisti hanno acceso i riflettori sulle criticità del sistema automotive europeo, evidenziando un contesto sempre più complesso, segnato da una transizione energetica accelerata, pressioni regolatorie e crescente competizione internazionale, in particolare dalla Cina. Ad aprire i lavori il talk con AlixPartners, Bain & Company e Dataforce, che hanno offerto una lettura convergente su uno scenario in forte tensione. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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