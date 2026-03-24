Il progetto Ai Skills Alliance è stato annunciato da un rappresentante di Microsoft, in collaborazione con varie associazioni di categoria, ordini e organizzazioni professionali. L'iniziativa offre un percorso gratuito rivolto a lavoratori e imprese, con l’obiettivo di accompagnare le persone e le aziende durante un periodo di trasformazioni significative nel settore. La presentazione è avvenuta a Roma il 24 marzo.

Roma, 24 mar. (AdnkronosLabitalia) - “L'Ai Skills Alliance nasce come patto tra Microsoft e una serie di associazioni di categoria, territoriali, ordini e organizzazioni professionali, con l'obiettivo di supportare i lavoratori in una fase di profonda trasformazione. Lo scopo è fornire a chi lavora e alle aziende gli strumenti per utilizzare l'intelligenza artificiale in modo responsabile e consapevole nella quotidianità”. Così Federica Rossi, Ai Skills director di Microsoft Elevate, descrive il progetto che punta a trasformare l'innovazione in opportunità concreta per il sistema Paese. ( Video ) L'iniziativa intende colmare un divario netto: i dati dell'osservatorio AI Skills 4 Agents - sviluppato da Teha Group in collaborazione con Microsoft Italia - evidenziano un paradosso nel mercato italiano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ai, Rossi (Microsoft): “Ai skills alliance percorso gratuito per lavoratori e imprese”

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