Aggressione a Brivio | tre persone coinvolte e soccorsi in azione

I fatti nella notte in via Como. Necessario l'intervento di due ambulanze. Poco prima un altro episodio violento anche a Lecco Un altro episodio di violenza nel territorio lecchese, questa volta a Brivio. Tre persone sono state trasferite in ospedale (fortunatamente in condizioni non gravi) dopo un'aggressione avvenuta in via Como. I fatti si sono verificati intorno all'1.45 della notte tra lunedì e martedì lungo la strada che conduce verso il lungofiume. Ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica dell'accaduto, le motivazioni e le responsabilità. I tre coinvolti sono un ragazzo di 21 anni, una donna di 45 e un uomo di 58. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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