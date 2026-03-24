di Alessio Lento L’episodio che ha scosso il mondo del calcio portoghese non ha precedenti per la sua drammaticità. Il tecnico italiano Cristiano Bacci, che si trovava alla guida del Tondela, è stato coinvolto in un alterco con il presidente del club, Gilberto Coimbra, che ha avuto conseguenze pesanti. La situazione sarebbe degenerata, secondo quanto riportato da SportTv, in una vera e propria aggressione fisica, con il presidente che avrebbe denunciato l’allenatore per il gesto alle autorità presenti sul posto. Un episodio che ha fatto lievitare le tensioni interne al club e che ha portato alla decisione di licenziare Bacci per giusta caus a. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Aggredisce il presidente e viene cacciato: finisce malissimo con l’allenatore italiano

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