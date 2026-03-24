Aggredisce il presidente e viene cacciato | finisce malissimo con l’allenatore italiano
di Alessio Lento L’episodio che ha scosso il mondo del calcio portoghese non ha precedenti per la sua drammaticità. Il tecnico italiano Cristiano Bacci, che si trovava alla guida del Tondela, è stato coinvolto in un alterco con il presidente del club, Gilberto Coimbra, che ha avuto conseguenze pesanti. La situazione sarebbe degenerata, secondo quanto riportato da SportTv, in una vera e propria aggressione fisica, con il presidente che avrebbe denunciato l’allenatore per il gesto alle autorità presenti sul posto. Un episodio che ha fatto lievitare le tensioni interne al club e che ha portato alla decisione di licenziare Bacci per giusta caus a. 🔗 Leggi su Internews24.com
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