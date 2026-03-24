A Padova, una donna è stata aggredita e derubata da un uomo di 29 anni. Dopo aver subito il furto, l’uomo ha tentato di minacciarla chiedendo denaro con l’obiettivo di restituire la refurtiva, utilizzando la tecnica nota come “cavallo di ritorno”. L’indagine ha portato all’arresto dell’individuo, che ora è in custodia.

Un arresto per rapina aggravata e tentata estorsione, questoil bilancio di un episodio avvenuto a Padova dove una donna è stata aggredita e derubata mentre si recava al lavoro. Il responsabile, un 29enne, ha poi tentato di ottenere un riscatto dai familiari della vittima, ma è stato fermato dalla Polizia. Paura per una donna a Padova Il tentativo di estorsione con la tecnica del “cavallo di ritorno” Il ruolo delle telecamere e la tempestività dell’intervento Paura per una donna a Padova Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato quando una donna, mentre percorreva a piedi la strada per raggiungere il proprio luogo di lavoro, è stata sorpresa alle spalle da un giovane. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Aggredisce e rapina una donna per poi tentare un'estorsione a Padova, cos'è il "cavallo di ritorno"

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