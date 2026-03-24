Dopo più di un anno di detenzione, un cittadino statunitense è stato liberato in Afghanistan. Le autorità locali hanno mostrato le immagini del momento in cui il ricercatore è stato rilasciato, segnando la fine del periodo di detenzione. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle circostanze del rilascio o sulle condizioni del rilascio stesso.

L’Afghanistan ha rilasciato il ricercatore americano Dennis Coyle dopo averlo detenuto per oltre un anno. Il ministero degli Esteri afghano, guidato dai talebani, ha dichiarato che la liberazione è avvenuta in occasione dell’Eid al-Fitr, la festività musulmana che segna la fine del Ramadan. Il ricercatore è stato rilasciato a Kabul, la capitale del Paese, in seguito a un appello della sua famiglia e dopo che la Corte Suprema dell’Afghanistan ha “ritenuto sufficiente la sua precedente detenzione”. Coyle era stato arrestato nel gennaio 2025 con l’accusa di aver violato alcune leggi, anche se le autorità afghane non hanno mai specificato pubblicamente quali avrebbe infranto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Afghanistan, il cittadino statunitense Dennis Coyle viene liberato dopo oltre un anno: le immagini del rilascio

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