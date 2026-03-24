Affluenza record | Riflesso in difesa della Costituzione

Abbiamo chiesto una lettura di questa consultazione al professor Massimiliano Panarari, docente di Sociologia dei Processi culturali e comunicativi al Dipartimento di Comunicazione ed Economia della sede Unimore di Reggio Emilia. Professore la partecipazione ha sorpreso tutti. A cosa è dovuta? "Sostanzialmente la possiamo attribuire alla politicizzazione del referendum che la presidente del Consiglio, il destra-centro, aveva indicato come il rischio da evitare, ma che in qualche modo è connaturato ai referendum. È la modalità di espressione del voto referendario, un ’Sì’ o un ’No’, che porta naturalmente ad una forma di ovvia polarizzazione e di scontro diretto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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