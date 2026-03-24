Affluenza record nei comuni bergamaschi | ecco chi ha votato di più Moio de’ Calvi al top

Bergamo. I dati inerenti l’affluenza alle urne dei bergamaschi, per il referendum popolare confermativo della legge costituzionale “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”, hanno toccato il 65,26%. Alcuni comuni hanno raggiunto percentuali di affluenza superiori al 70%: ecco quali. Bello: 72,58% Brumano: 70,27% Brusaporto: 70,87% Castro: 71,01% Costa Valle Imagnia: 74,48% Fino del Monte: 71,84% Gorle: 72,75% Lallio: 70,08% Moio de’ Calvi: 74,86% Mozzo: 73,20% Oltressenda Alta: 71,67% Ponteranica: 70,60% Ranica: 73,75% Riva di Solto: 71,99% Songavazzo: 70,27% Tavernola Bergamasca: 70,70% Torre Boldone: 70,29% Villa di Serio: 70,69% Il dato peggiore a Valtorta, dove si è recato alle urne poco più del 51% degli aventi diritto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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