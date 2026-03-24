Affari Tuoi ‘Se vinco cambio vita’ | Luigi da Irsina con due promesse importanti da realizzare

Luigi, residente a Irsina, ha partecipato a un episodio del programma televisivo Affari Tuoi, dichiarando di voler cambiare vita in caso di vittoria. Durante la trasmissione, ha fatto due promesse legate a obiettivi personali da realizzare. La sua partita si è conclusa con un pacco, determinando il risultato finale e le decisioni che prenderà in seguito.

Nella puntata del 24 marzo, Affari Tuoi ha fatto tappa in Basilicata, portando sul palco una storia semplice ma piena di sfumature. Protagonista della serata è stato Luigi, che Stefano De Martino ha ribattezzato con ironia “Jake la Furia”. Accanto a lui, la madre e due promesse dal sapore decisamente importante, entrambe intrecciate alla sua vita personale. Nel corso della partita, Luigi si è trovato immerso in un percorso vivace e imprevedibile, segnato da ben tre cambi che hanno tenuto tutti con il fiato sospeso. Luigi arriva da Irsina, un piccolo borgo in provincia di Matera, di cui parla con orgoglio sincero, come si fa con i luoghi che si portano nel cuore. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Affari Tuoi, ‘Se vinco cambio vita’: Luigi da Irsina con due promesse importanti da realizzare Articoli correlati Affari Tuoi, la puntata del 30 dicembre: Roberto da Tolentino vince 100mila euro con un cambio dell’ultimo minutoNella puntata di Affari Tuoi del 30 dicembre, Roberto da Tolentino ha vinto 100mila euro accettando il cambio proposto dal Dottore nel finale. Affari tuoi, finale da brividi! Roberto accetta il cambio e quello che succede è pazzescoIl trionfo di Roberto da Tolentino nella serata del 30 dicembre 2025 rappresenta una delle pagine più emozionanti dell’attuale stagione di Affari... Tutto quello che riguarda Affari Tuoi Affari Tuoi, Stefano De Martino in difficoltà per la rivelazione della concorrenteLa puntata del 21 marzo di Affari Tuoi è stata, come di consueto, ricca di colpi di scena. Il più interessante riguarda senza dubbio la rivelazione della concorrente Ileana che è riuscita a mettere, a ... dilei.it Affari Tuoi, Stefano De Martino costretto a chiudere prima: la folle scelta di MauroInaspettata la scelta di Mauro, il concorrente del 22 marzo di Affari Tuoi: Stefano De Martino è costretto a finire il gioco con largo anticipo ... dilei.it