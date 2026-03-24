Affari tuoi qualcosa anche io | Herbert Ballerina gelato

"Se ci sono i 75.000.", "Prendo qualcosa pure io!". Ci prova, Herbert Ballerina. Ma gli va male: Manuel, il concorrente di Torino della puntata di Affari tuoi andata in onda lunedì 23 marzo, vince ma non stravince e si porta a casa i 15mila euro contenuti nel pacco nero che ha scoperto di avere in mano. "15mila ma tra tasse e tutto ne prende solo 9mila", commenta da casa uno dei telespettatori del quiz show dell' access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, con Herbert nei panni di pacchista-disturbatore. Il piemontese Manuel è accompagnato in studio dalla sorella Gloria e arriva in fondo con tre pacchi: 50mila, 10mila euro e il pacco nero, appunto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Gli ospiti della 4ª puntata di #StaseraTuttoèPossibile sono Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito, Peppe Iodice, Andrea Delogu, Flora Canto, Carmen Di Pietro, Vincenzo Albano. Torna Vincenzo De Lucia con l'imitazione di De Filippi. #S x.com

Herbert Ballerina è la spalla di Stefano De Martino ad Affari Tuoi. Secondo te dovrebbe andare anche al Festival di Sanremo con il conduttore napoletano facebook