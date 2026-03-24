Affari tuoi Luigi insultato prima della partita | Non vince na m

Nuovo appuntamento con " Affari Tuoi " condotto da Stefano De Martino su Rai1. Il conduttore ha dato la possibilità di giocare a Luigi Capezzera, il giovane di Irsina (Matera), classe 1994, pronto a rappresentare la Basilicata nella puntata di questa sera, 24 marzo.Dopo diverse serate trascorse nel parterre dei rappresentanti regionali, per Luigi è finalmente arrivato il momento di scendere in campo. Gioca con il "pacchetto numero nove". La partita parte con qualche pacco rosso che se ne va subito, ma restano ancora in gioco i 300.000 euro, i 75.000 e i 30.000. Il Dottore tenta di chiudere la partita offrendo "18.000 euro", ma la proposta non basta al concorrente, che decide di continuare. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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