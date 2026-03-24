Aeroporto di Ciampino La Guardia di Finanza sequestra 140 Kg di sigarette di contrabbando Denunce e sanzioni per oltre 370mila euro

Da cronachecittadine.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Ciampino, la Guardia di Finanza ha sequestrato 140 chilogrammi di sigarette di contrabbando durante un controllo all’interno dell’aeroporto. Sono state identificate persone coinvolte e sono state comminate sanzioni per un valore complessivo superiore ai 370 mila euro. L’operazione rientra in un’azione più ampia di controlli svolti dalle forze dell’ordine nella zona aeroportuale.

I controlli, mirati sulla base di specifiche analisi di rischio, hanno riguardato passeggeri in arrivo sul territorio nazionale. In questo quadro, l’attività del Corpo è anche finalizzata a impedire l’introduzione e il consumo in Italia o nell’U.E. delle sigarette c.d. “cheap white” o “illicit white”, potenzialmente dannose per la salute dei consumatori. Cronache Cittadine • Il Giornale n. 1431 di Nov-Dic 2023 è in distribuzione gratuita . 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

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