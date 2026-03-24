Aeroporto di Ciampino La Guardia di Finanza sequestra 140 Kg di sigarette di contrabbando Denunce e sanzioni per oltre 370mila euro

A Ciampino, la Guardia di Finanza ha sequestrato 140 chilogrammi di sigarette di contrabbando durante un controllo all’interno dell’aeroporto. Sono state identificate persone coinvolte e sono state comminate sanzioni per un valore complessivo superiore ai 370 mila euro. L’operazione rientra in un’azione più ampia di controlli svolti dalle forze dell’ordine nella zona aeroportuale.

I controlli, mirati sulla base di specifiche analisi di rischio, hanno riguardato passeggeri in arrivo sul territorio nazionale. In questo quadro, l’attività del Corpo è anche finalizzata a impedire l’introduzione e il consumo in Italia o nell’U.E. delle sigarette c.d. “cheap white” o “illicit white”, potenzialmente dannose per la salute dei consumatori. Cronache Cittadine • Il Giornale n. 1431 di Nov-Dic 2023 è in distribuzione gratuita . 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Aeroporto di Ciampino. La Guardia di Finanza sequestra 140 Kg di sigarette di contrabbando. Denunce e sanzioni per oltre 370mila euro Articoli correlati Roma: controlli in aeroporto Ciampino, sequestrati 140 chili di sigarette di contrabbandoCirca 140 chili di sigarette di contrabbando sono stati sequestrati e sono state imposte sanzioni amministrative per un totale di 375 mila euro. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Aeroporto di Ciampino La Guardia di... Temi più discussi: Atterra a Roma dal Belgio con un peso nello stomaco, trasportava 100 ovuli di cocaina; Roma: controlli in aeroporto Ciampino, sequestrati 140 chili di sigarette di contrabbando; Roma Ciampino, corriere della droga dal Belgio con 100 ovuli nella pancia: Voglio fare una vacanza. Ma lavora a Bergamo; Ingerisce 100 ovuli con droga,fermato corriere all'aeroporto di Ciampino. Controlli rafforzati in aeroporto, maxi sequestro di sigarette illegaliOperazione della Guardia di Finanza nello scalo di Ciampino. Numerose violazioni accertate e multe elevate per il trasporto illecito di tabacchi ... rainews.it All’aeroporto di Ciampino sequestrati 140 kg di sigarette di contrabbando, sanzioni per 375 mila euroROMA (ITALPRESS) – I finanzieri del Comando provinciale di Roma hanno intensificato i controlli all’aeroporto di Ciampino contro il traffico illecito di tabacchi lavorati, sia provenienti da Paesi ext ... italpress.com Fermato all’aeroporto di Ciampino a Roma dalla Guardia di Finanza, in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, un uomo proveniente dal Belgio che aveva ingerito 100 ovuli di cocaina. Al termine delle procedure mediche di - facebook.com facebook Aeroporti di Roma (@AeroportidiRoma) / Posts / X x.com