Un aereo Hercules della Forza Aerea colombiana ha subito un grave incidente martedì durante il decollo da Puerto Leguízamo, nel dipartimento di Putumayo, nel sud della Colombia. L’aereo in questione è un Hercules C-130, un grande aereo militare di fabbricazione statunitense, che viene usato abitualmente per trasportare soldati. A bordo c’erano 128 persone: 115 soldati delle forze di terra, due membri della polizia militare e 11 membri dell’aeronautica. I morti accertati sarebbero almeno sessantasei. Immediata la reazione del ministro della difesa, Pedro Arnulfo Sanchez. “È con profondo dolore che comunico che un aereo Hercules della nostra... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Aereo militare precipita in Colombia, 8 morti e oltre 80 feriti

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