Ancora una volta, una tipologia di serata che rientra nelle nostre corde. Un po’ insolita, ma decisamente efficace. Durante l’Admin Night si spuntano le to do lists con le principali incombenze che riguardano la casa o la tanto noiosa burocrazia. Che dire, preferiamo toglierci di torno i doveri, che indossare vestito e tacchi e andare a ballare. Bollette e to do lists: l’Admin Night è il nostro divertimento. Davvero, forse tutto ci aspettavamo, meno che provare gioia nel pagare bollette e togliersi le principali incombenze di una casa, come accade durante l’ Admin Night. Tutto ciò che ci serve è un divano, la password del Wi-Fi, delle amiche con il nostro stesso bisogno di avere tutto organizzato e delle buone capacità nell’uso dei fogli di calcolo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Admin Night, l’idea delle serate perfette: mettersi in pari con bollette e to do lists

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