È sabato mattina, il giardino ha bisogno di essere tagliato, lo sai già da mercoledì. Non è che non ti piaccia stare fuori, è che per avere uno spazio curato dove fare una pausa relax bisogna tirare fuori il tagliaerba, andare avanti e indietro per un’ora sotto il sole, fare attenzione ai bordi e agli angoli che non si raggiungono mai bene e poi rimetterlo via dopo averlo pulito. L’idea di un robot che lo fa al posto tuo c’è, proprio come già fai con l’aspirapolvere in casa, ma quelli tradizionali, fino a poco tempo fa, richiedevano di interrare un cavo lungo tutto il perimetro, caratteristica che bloccava già la maggior parte delle persone. Ecovacs GOAT A3000 LiDAR Pro è un robot tagliaerba che si gestisce da app, con tagliabordi integrato e mappatura automatica. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Addio tagliaerba e tempo perso: questo robot lo fa al posto tuo

Articoli correlati

I nuovi robot tagliaerba Goat di Ecovacs possono trasformare il tuo giardino in un salotto all'aperto, senza alcuna faticaAll products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors.

Leggi anche: Addio fatica: ecco i nuovi robot tagliaerba, lavavetri, aspirapolvere e lavapavimenti di Ecovacs