Epurazione in casa Juventus in vista della prossima stagione: ecco tutti i calciatori destinati a cambiare aria. Grandissima delusione in casa Juventus dopo il pareggio interno contro il Sassuolo nella sfida valida per la 30esima giornata di Serie A. I bianconeri hanno ora 3 punti di distacco dal quarto posto del Como e sono stati ripresi anche dalla Roma di Gasperini, che si è imposta sul Lecce. Spalletti (Ansa Foto) – calciomercato.it Ora nel corso della sosta delle nazionali si proverà a recuperare in vista della volata finale, ma intanto la dirigenza di corso Galileo Ferraris studia con attenzione anche le strategie da adottare sul mercato in estate. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Addio Juve, via libera di Spalletti: in estate cambiano maglia

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