Addio all’imprenditore Virginio Belloni esempio nel Made in Italy

Parabiago (Milano) – La città della calzatura piange l’imprenditore Virginio Belloni, figura di riferimento del tessuto produttivo. Insieme al fratello Ermanno è stato il capostipite della storica azienda Ifaba, fondata settant’anni fa e specializzata nella produzione di forme per calzature. L’azienda, cresciuta fino a diventare realtà solida e riconosciuta del Made in Italy, conta oggi quattro stabilimenti in Italia e uno in Romania con oltre cento dipendenti. Un percorso imprenditoriale che ha saputo coniugare sviluppo e attenzione all’ambiente, puntando su modelli di economia circolare. Proprio per questo impegno, nel novembre 2025 Ifaba ha ricevuto la Benemerenza civica di Parabiago. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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